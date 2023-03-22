نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 1444 هجرياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان أن غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات تكون الخميس 23 مارس والموافق 1 رمضان 1444 هجرياً.

واجتمعت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبوظبي، برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.