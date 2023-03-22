نشكركم على متابعتكم خبر الفجيرة.. وفاة شابة مواطنة بحادث مروري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 08:50 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توفيت، شابة مواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً، عصر اليوم، بحادث اصطدام خطير في شارع حي الفصيل بإمارة الفجيرة.

حيث انحرفت المركبة عن مسارها، واصطدمت بنخلة ثم جدار منزل، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها البليغة.

وعلى الفور، تحركت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني إلى المكان لحظة تلقي البلاغ، وعليه تم نقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمه لذويها، لإقامة مراسم الدفن عليها حسب الأصول المتبعة، فيما تسلَّم المرور ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، دعا العقيد صالح الضنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بحذر أثناء الأجواء الماطرة، مشدداً على أهمية الانتباه للحفاظ على سلامة الأرواح.

وحذر الضنحاني من خطر القيادة بسرعات عالية أو الانشغال عن الطريق أثناء القيادة ما يؤدي إلى فقدان التركيز، متمنياً السلامة للجميع.