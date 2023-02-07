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نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُعلن وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإمارتية وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية “الفارس الشهم2” لدعم الأشقاء في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وسبب أضراراً كبيرة في الأرواح والممتلكات.