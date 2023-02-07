نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُعلن وصول 3 طائرات إلى ‎تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلنت ‏قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإمارتية وصول 3 طائرات إلى ‎تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية “‎الفارس الشهم2” لدعم الأشقاء في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وسبب أضراراً كبيرة في الأرواح والممتلكات.





