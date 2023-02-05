نشكركم على متابعتكم خبر بدور القاسمي تتولى مهام منصبها الجديد كرئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 04:04 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجرت الشيخة بدور القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة أول زيارة رسمية لها إلى الجامعة التي يعود تاريخها لـ 25 عاماً وتعد إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في المنطقة والشرق الأوسط.

وبحسب “وام”، جاءت الزيارة بعد تعيين الشيخة بدور القاسمي رئيسة للجامعة بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أسس الجامعة في العام 1997 ونمت الجامعة وازدهرت تحت رعاية سموه لتقدم أكثر من 70 تخصصاً جامعياً بدرجة البكالوريوس والماجستير بالإضافة إلى أربعة برامج دراسات عليا بدرجة الدكتوراه لآلاف الطلاب الذين يكملون مسيرتهم التعليمية فيها.

وخلال جولتها في أقسام وكليات الجامعة قالت الشيخة بدور القاسمي: “يشرفني أن أتولى هذا المنصب الرفيع ومهامه النبيلة المتمثلة في توجيه آلاف الطلاب الشباب أصحاب العقول اللامعة نحو المستقبل من خلال هذه الجامعة العالمية المستوى التي أسهمت بتعزيز مكانة الشارقة العالمية عاصمة ثقافية وأكاديمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأنا سعيدة بتواجدي فيها وأتطلع إلى العمل مع المسؤولين والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستكشاف مسارات جديدة توسع الآفاق وتقدم لجميع أسرة الجامعة فرصاً جديدة للابتكار والتميز”.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: “لطالما كان الاهتمام بالمعرفة ودعم قطاع النشر المحلي والعالمي جوهر عملي لهذا أشعر بالانتماء الطبيعي لهذا المكان وبرغبة كبيرة للمساهمة في استكمال مسيرته العلمية لإيماني الراسخ بدور التعليم في إحداث التأثير الإيجابي المنشود على العالم وكلي أمل بأني أواصل البناء على الإرث الغني لهذه الجامعة العريقة مع كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين”.

والتقت الشيخة بدور القاسمي خلال الزيارة مع الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة والدكتورة جانيت فينك مديرة العمليات والدكتور خوان سانشيز وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية والسيدة كارا جونز أمينة مكتبة الجامعة وتعرفت على مختلف الإدارات والأقسام في الجامعة والعمليات اليومية فيها وناقشت الشيخة بدور القاسمي خلال اللقاء عدة مواضيع مختلفة.

رافق الشيخة بدور كلُّ من الدكتور محمود عنبتاوي عميد كلية الآداب والعلوم والدكتور فاركي بالاثوتشيريل عميد كلية العمارة والفن والتصميم والدكتور فادي العالول عميد كلية الهندسة والدكتورة نرجس بوبكري عميدة كلية إدارة الأعمال في جولات على مباني كلياتهم كما انضمت السيدة كارا جونز أمينة مكتبة الجامعة إلى الجولة واستعرضت رؤيتها حول الموارد الأدبية الغنية لمكتبة الجامعة.

يشار إلى أن الجامعة الأمريكية في الشارقة احتفت باليوبيل الفضي لتأسيسها في يونيو 2022 وتتماشى رؤيتها مع رؤية الشيخة بدور القاسمي حول الإيمان الراسخ بأهمية التعليم ودوره في تمكين المجتمعات وصناعة التغيير في العالم وبناء مستقبل أفضل ويعد تعيين الشيخة بدور القاسمي رئيسة للجامعة فصلاً جديدًا في تاريخ الجامعة ودليلاً على التزام الشيخة بدور القاسمي بدعم التعليم العالي والبحوث.