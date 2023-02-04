نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 فبراير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.