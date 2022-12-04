نشكركم على متابعتكم خبر البنك المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة ألف درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 درهم، مصنوعة من مادة البوليمر، بخصائص أمنية متطورة.

ويأتي إصدار الورقة النقدية الجديدة، التي تعد الرابعة في سلسلة مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية. في إطار نهج المصرف المركزي لتطوير القطاع المالي في الدولة.

ويجسد التصميم روح الاتحاد، وقصة نجاح الإمارات، بالصور والرموز الحضارية والتنموية. وفق “وام”.

ويزدان الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة بصورة المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، طيب الله ثراه. بجانب مجسم لمكوك فضائي، والتي استلهمت من اجتماع المغفور له مع رواد وكالة ناسا الأمريكية للفضاء في عام 1976. لتعبر عن طموح القائد المؤسس بأن تكون الإمارات من رواد استكشاف الفضاء.

وتحقق هذا الطموح في رحلة مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ في عام 2021، وتم تجسيده في الورقة الجديدة. عن طريق وضع صورة “مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ – مسبار الأمل”، في أعلى الورقة النقدية. وعلى يسار صورة المغفور له الشيخ “زايد”، ليبرز المركز المتميز للإمارات عالمياً في علوم وصناعة الفضاء.

كما تعرض صورة لرائد فضاء، كعلامة أمنية تظهر على وجهي الورقة النقدية، لتعبر عن وصول أول رائد إماراتي إلى الفضاء.

وأبرز المصرف المركزي على الوجه الخلفي للورقة الجديدة، صورة لمحطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي. والتي ستؤدي دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وتحد من الانبعاثات الكربونية.

وتبرز الخصائص الجمالية في تصميم الورقة الجديدة باستخدام درجات متعددة ومتناسقة من اللون البني، الذي حافظت عليه الورقة الجديدة. بالإضافة إلى العلامات الزرقاء الفلوروسنتية في وسطها، والتي تبرز شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.

وتتميز الورقة النقدية الجديدة بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة تستخدم لأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان.

وستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023. وستستمر الورقة النقدية من فئة 1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.