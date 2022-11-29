نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين: يوم الشهيد يعكس مشهد التلاحم والتعاضد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “سعود بن راشد المعلا”، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد، الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام.

وقال سموه: “رفع شهداء الوطن الهامات والرؤوس عالياً، وسطروا أعظم ملاحم البطولة. وقدموا أجمل الأمثلة في بذل أرواحهم ودمائهم فداء للعزة والكرامة وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره”.

وأشار إلى أن “ذكرى شهداء الوطن ستظل خالدة في عقولنا وقلوبنا. نستلهم من تضحياتهم دروس العطاء وحب الوطن. في هذا اليوم نعبر فيه جميعاً عن تقديرنا لمآثر شهدائنا الذين وهبوا حياتهم دفاعاً عن الوطن وحمايته”.

وأضاف: “إننا في هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً نقف وقفة تحية وإجلال لتضحيات شهدائنا الأبرار ونرفع أسمى آيات التقدير لأمهاتهم وأسرهم. وندعو الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وينصر جنودنا ويثبت أقدامهم وأن يحمي وطننا الغالي من كل شر وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان”.

واختتم: “رحم الله شهداء الإمارات وأسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا”.