نشكركم على متابعتكم خبر “شرطة أبوظبي” و”هيئة أبوظبي للدفاع المدني” تؤكدان استمرار عملية التبريد والإغلاق بعد حادث طريق سويحان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت “شرطة أبوظبي” و”هيئة أبوظبي للدفاع المدني” استمرار التعامل مع الحادث المروري الذي وقع صباح أمس الثلاثاء على طريق سويحان قبل جسر الشامخة.

ووقع حادث سير أليم بين شاحنة ومركبة، اندلع على إثرها حريق.

وسارعت الجهات المختصة على الفور إلى موقع الحادث وباشرت إجراءاتها في التعامل مع الحادث والحريق وتغيير حركة السير، حيث قامت بإغلاق الطرق وتأمين المداخل والمخارج، معلنة عبر المنصات الإعلامية لشرطة أبوظبي عن تفاصيل حركة الإغلاق والمسارات البديلة.

واستمرت عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق إلى ما يقارب الساعة 11 صباحاً، ومن بعدها بدأت الفرق المعنية عمليات التبريد التي مازالت مستمرة حتى الآن، كما باشرت تحقيقاتها التي أسفرت نتائجها لاحقاً عن الإعلان عن وفاة قائد المركبة، معربة عن تعازيها لأسرة المتوفى، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي إصابات أخرى.

كما وأكدت شرطة أبوظبي على السائقين ضرورة استخدام الطرق البديلة المذكورة في الخريطة للقادمين من سويحان باتجاه أبوظبي عبر جسر الفلاح مروراً بمنطقة الفلاح السكنية وخروجاً من جسر الشامخة، وللمتجهين إلى الخارج باتجاه سويحان يُنصح باستخدام جسر الشامخة مروراً بجسر الرياض وخروجاً من جسر الفلاح.