نشكركم على متابعتكم خبر ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. رئيس الدولة يطلق “نحن الإمارات 2031” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، “نحن الإمارات 2031” والتي تمثل الرؤية الحكومية للعقد القادم.

وقال سموه على حسابه في تويتر “أطلقنا اليوم وضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات “نحن الإمارات 2031″ والتي تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021 .. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله”.