نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تسيطر على حريق سببه اصطدام مركبة وشاحنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم. نتيجة اصطدام شاحنة ومركبة على طريق سويحان قبل جسر الشامخة.

وتعاملت شرطة أبوظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني صباح اليوم مع حادث شاحنة ومركبة، أدى إلى احتراق المركبتين، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى، نوهت شرطة أبوظبي إلى أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، بحسب صحيفة “البيان”.