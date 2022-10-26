نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء بريطانيا الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة. إلى ريشي سوناك، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشِّمالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى ريشي سوناك بهذه المناسبة.