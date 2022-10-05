نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه ببناء مسجد يخدم رواد شاطئ الحيرة وأهالي المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببناء مسجد يخدم رواد شاطئ الحيرة وأهالي المنطقة.

تم الإعلان عن هذا التوجيه من خلال برنامج “الخط المباشر” الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة حيث تم استعراض خريطة تظهر موقع مسجد سالم بن عبد الله العويس على شاطئ الحيرة.