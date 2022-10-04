نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بهذا الشأن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

ونص المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2022م، على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 17 ربيع الأول 1444هجرية، الموافق 13 أكتوبر 2022م.