السبت إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم السبت 8 أكتوبر 2022. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 10 أكتوبر.

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – بهذه المناسبة- أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

كما هنأت أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.