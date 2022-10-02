نشكركم على متابعتكم خبر السيطرة على حريق اندلع في بناية من 14 طابقاً في منطقة النهدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تمكن الدفاع المدني في دبي، من السيطرة على حريق اندلع في بناية من 14 طابقاً في منطقة النهدة، من دون تسجيل إصابات او وفيات.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً الساعة 46: 2 من ظهر السبت، يفيد بوقوع حادث في بناية “أهلي هاوس” بمنطقة النهدة

وعلى الفور تحرّك مركز إطفاء القصيص مستجيباً أول وجهة اختصاص، وعند الوصول خلال 5 دقائق، تبين ان الحادث متوسط في بناية من 14 طابقاً وعليه طلب مركز الراشدية ومركز بورسعيد للدعم والإسناد، وفي 3:51 وردت إشارة من قائد الحادث، تفيد بأن الحادث تحت السيطرة، وإشارة من قائد الفريق الساعة 4.23 تفيد بأن الحادث تحت التبريد ولا توجد أي إصابات.