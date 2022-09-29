نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشهد كسوفاً للشمس يوم 25 أكتوبر المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق الجزيرة العربية والشرق الأوسط وأوروبا وغرب روسيا وشمال شرق أفريقيا، كسوفاً جزئياً للشمس يوم 25 أكتوبر 2022.

وبحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، سيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50%، وقد تصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.

وسيبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42، فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51، وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.

فيما سيبدأ الكسوف على كوكب الارض من الساعة 08:58. الي الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.