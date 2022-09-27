نشكركم على متابعتكم خبر الخدمة الوطنية تعلن موعد خروج مجندي الدفعة الـ18 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الخدمة الوطنية والاحتياطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد خروج مجندي الدفعة 18 من مراكز التدريب. بعد انتهاء فترة الحجز المقررة عليهم.

وسيخرج مجندو مراكز تدريب المنامة، وسيح اللحمة، وسيح حفر يوم غد الأربعاء 28 سبتمبر، والعودة السبت 1 أكتوبر.

أما مجندي مراكز تدريب العين، وليوا، وسويحان، فسيخرجوا يوم الخميس 29 سبتمبر، والعودة الأحد 2 أكتوبر، وفق “البيان”.