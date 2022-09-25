نشكركم على متابعتكم خبر تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب حتى هذا الموعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيراً من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية بالدولة، وذلك بفعل الضباب اعتباراً من منتصف الليلة.

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، متوقعاً استمرار حالة الضباب حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد.