نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعزي الملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 08:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعازيه للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال سموه عبر تويتر: “التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار”.