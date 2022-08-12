إعادة تشكيل مجلس شباب “الاتحادية للموارد البشرية”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 11:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم الجمعة، إعادة تشكيل مجلس شباب الهيئة الذي أطلقته مطلع العام 2020 ليعد امتداداً لجهودها الداعمة للشباب والتي تستثمر في طاقتهم الإبداعية وإمكاناتهم العالية.

وبحسب “وام”، أوضحت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة أن إعادة تشكيل مجلس شباب الهيئة يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام مشيرةً إلى أن المجلس يجسد حرص الهيئة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة الغد وهي تعول عليهم كثيراً في صناعة الإنجازات العظيمة وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.

وذكرت أن الموارد البشرية الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى باهتمام منقطع النظير من قبل القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، مبينةً أن القيادة الرشيدة تعول كثيراً على الشباب في إبقاء راية الإمارات عاليةً خفاقة في جميع المحافل المحلية والدولية والحفاظ على منجزات الاتحاد ومقدراته.

وأكدت ميثاء كلثوم أن الهيئة تستثمر في مجلس شبابها بتشكيلته المميزة لتطوير بيئة العمل عموماً وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم والعمل على تحقيقها وإشراكهم في صنع القرار لافتةً إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار مرئيات الشباب ومقترحاتهم التطويرية عند رسم أو وضع قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.