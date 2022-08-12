نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي توفر رحلات إلى صلالة بأسعار تبدأ من 900 درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “فلاي دبي” عن توفير رحلات إلى مدينة صلالة في سلطنة عمان، بأسعار تبدأ من 900 درهم للاتجاه الواحد و 1400 درهم في الاتجاهين.

وتبدأ الأسعار من 1400 درهم للذهاب والعودة على الدرجة السياحية ومن 4175 درهم للذهاب والعودة على درجة الأعمال.

ويمكن لمسافري فلاي دبي حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائهم في السفر.

وتعتبر هذه الأسعار مخصصة لرحلات فلاي دبي فقط ولا تطبق على حجوزات الشراكة مع شركاء فلاي دبي للسفر.