نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. عقوبة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:53 مساءً - متابعة – نور نجيم :

كشفت النيابة العامة للدولة، عقوبة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ويأتي ذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، وفي إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.