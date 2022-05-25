نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتصدر إقليمياً في تنمية السياحة والسفر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 11:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل





احتفظت دولة الإمارات بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في تقرير تنمية السياحة والسفر. الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2021.

وتصدرت الإمارات في الترتيب العام لدول المنطقة، محققة 4.5 نقاط، لتأتي في المركز 25 عالمياً ضمن 117 دولة مصنفة في التقرير. مقارنة بالمرتبة 33 عالمياً في نسخة التقرير عام 2019 التي صنفت 140 دولة.

ونالت اليابان المركز الأول عالمياً محققةً 5.2 نقاط من أصل 7 نقاط. تلتها الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.