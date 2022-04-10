ملك المغرب محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف ولي عهد أبوظبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة مأدبة إفطار في الرباط حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة ملك المغرب خلال المأدبة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الخير واليمن والبركات .

وحضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية وسمو الأمير مولاي رشيد، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية. وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.