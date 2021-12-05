بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أبرزت النيابة العامة للدولة، اليوم الأحد. عقوبة عدم مساعدة الطفل في إبلاغ السلطات المختصة عن معاناته.

وأشارت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية. نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أنه “طبقاً لقانون حقوق الطفل (وديمة). على كل شخص بلغ سن الرشد. مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته. أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر. في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 33”.

وأضافت أن الحالات هي: 1- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل.

2- تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد.

3- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.

4- اعتياد سوء معاملة الطفل.

5- تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية.

6- تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم. كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

7- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً.

8- عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.

9- تعرض الطفل للخطف أو للبيع أو الإتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.

10- إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم. ولا تزيد على خمسين ألف درهم. وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016. بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”.