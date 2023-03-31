فيفي عبده تتحدى صافيناز و لورديانا في رمضان وتشعل الانستجرام بلبس فاضح ووصلة رقص جريئة

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ظهرت عبده في المقطع مرتدية فستان اخضر وكانت ترقص على اغنية “جر ناعم” للمطربة هدى والتي تقول كلماتها: “دلعني دلع وانت تلاقيني شايلاك في قلبي ونن عيني”.

تجدر الإشارة الى أن هذا المقطع هو الثاني الذي نشرته فيفي عبده خلال ساعات قليلة الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة من قبل جمهورها المحب لها حيث علق احدهم قائلا: “الله يرحم أختك يافوفا” وقال اخر: “اختك الله يرحمها لسه. متوفيه. وانتي بترفصي”

انتقد اخرون اطلالاتها المتكررة بنفس اللبس حيث كتب كتب أحدهم: “نفس الهدوم يوميه تركصين بيهن ماعندج غيرهن?”