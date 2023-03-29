نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصطفى شعبان يتربع على التريند بعد عرض الحلقة السادسة من ”بابا المجال” | نجوم الفن على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر هاشتاج “#مصطفى_شعبان” و”بابا المجال” تريند تويتر وجوجل والأكثر بحثاً على فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية بعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل.

وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة حيث اعترف مساعدو “زين” والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان بأنه قام بقتل ١٥ شخصا، وسط ذهول “زين” الذي أنكر معرفته بهم.

فيما اعترفت سوسن بدر والدة “زين” لزكريا والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي أن “زين” ابنه، وأنه لم يمت كما قالت له وحاولت أن تقنعه بأن يساعده ليخرج من النيابة.

وبمجرد عرض الحلقة السادسة انهالت التعليقات من محبي ومتابعي “شعبان” في مصر والوطن العربي وسط إشادات كبيرة بأداء جميع الفنانين في المسلسل وفي مقدمتهم مصطفى شعبان.

يذكر أن مسلسل “بابا المجال” من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية و SBC.