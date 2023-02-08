شمس الكويتية بوصلة رقص ساخنة وهي شبه عارية مع شخص مجهول.. والجمهور: ضيعتي صافينار وسما المصري

فنون - كتب سعد محمود - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية، وصفوه بالفاضح والخادش للحياء.

الفيديو الذي سبق أن نشرته شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس جريئة، تكشف مفاتنها، وتؤدي وصلات رقص ساخنة، بعضها كانت مع أحد الأشخاص، حيث كانت ترتدي كروب توب وتنورة قصيرة، وترقص على أنغام أغنية لمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش.

وأثارت المقطع ضجة واسعة على السوشيال ميديا، وأعتبره البعض فاضح وخادش للحياء.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شمس الكويتية الجدل برقصها الساخن، فقد سبق أن ظهرت بمقطع فيديو من إحدى الحفلات في تركيا وهي ترقص مع شخص مجهول بطريقة جريئة.