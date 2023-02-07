فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك اليوم أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي تويتر :” ده لو الزمالك بيصرف من فلوس سلامة فراويلة، مش هايحصل لنا كده! “.

انتهت احداث مباراة فاركو والزمالك بفوز فاركو بثلاثة أهدلف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع لاعبي فاركو من كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكري نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

أنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف مؤكد لعمرو جمال مهاجم فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة وكاد أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه.

وأحرز سيف تيري هنري الهدف الثالث لفاركو لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة للفريق السكندري.