اتفرج .. القشطة البلدي مني فاروق غلبت فيفي عبدة وسما المصري في وصلة رقص بالأسود

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق غلبت فيفي عبده في وصلة رقص بالأسود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديدة لها على خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان ما رفقة صديقة لها مرتدية جاكت جينز وبنطلون من اللون الأسود الضيق ويقومان بالرقص بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.