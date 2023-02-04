بمايوه بيكيني لا يغطي مناطق عورتها.. الفنانة منة فضالي تصدم الجمهور من جمال جسمها العريان

فنون - سعد محمود - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة للفنانة منة فضالي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً، حيث خلعت جميع ملابسها على أحد الشواطى وظهرت وهي ترتدي بيكيني فاضح.

الصورة المتداولة سبق أن نشرتها منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت عليها بقولها:"نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لايقظوك من النوم".

وأغلقت منة فضالي خاصية التعليق على الصورة حتى لا تتعرض لانتقادات المتابعين، الذي عادة ما يعترضون على إطلالاتها الجريئة.

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