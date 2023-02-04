سلمى ابو ضيف… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصور جديدة، لها عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”.

وظهرت سلمي أبو ضيف بعدة إطلالات مختلفة من مدينة مدريد مما نال إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات من أول دقائق لنشر الصور لاعجابهم بإطلالتها الجذابة المختلفة .

جدير بالذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك في مسلسل “بين السطور” بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا،والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل “بين السطور” في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.