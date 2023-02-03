اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش شوقت الرجالة بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصورة الجديدة لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان مخصص لألعاب الرياضية، مرتدية ملابس رياضية ضيقة من اللون الأسو بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة مين عم يلعب رياضة و مين لا ؟ اعترفوا.

وعلق الكثير من الجمهور على الصور :الحلوه الحلوه برموشها السوده الحلوه- انا في التصوير و ده لوحده رياضة عنيفة.