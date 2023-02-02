الصاروخ غادة عبد الرازق تنافس سما المصري .. علشان أوصل كان لازم أتصور بفساتين نوم تبين جسمي.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أن الانطباع الأول الذي يظهر به النجم في بدايته الفنية يظل به، وخاصة مع الصحافة، مضيفة أن هذا الأمر لا أستطيع أن أغيره، لأنه بالنسبة لهم مانشيت ناجح، وهذا الأمر أتقبله.

وأضافت غادة عبد الرازق، في حوار عبر قناة النهار، :”محدش لبسني قميص النوم غصب عني، ولبسته بمزاجي، وكان لازم البس قميص نوم، و اتصور بفساتين تبين جسمي عشان”.

وتابعت الفنانة غادة عبد الرازق، أن أفلام كان شكلهم حلو، وكانوا بيلبسوا عريان، وده كان مبرر لارتداء ملابس مكشوفة، وانا هاجي فيهم دول أيه، دول قمرات بجد، وكانوا حلوين، ولو عايزه توصلي يا غادة حطي مكياج، والبسي زيهم، وقميص نوم”.