القشطه هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “مرحبا”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “أجمل وحدة من غير مجهود والله”، “جميلة الكون وملكة جمال العالم، وأحلى شئ بالدنيا” ، “أجمل أنثى بالكون” ، “جمالك” ، “دائما حلوة” ، “هيفاء القمر”.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي، فيديو كليب”تيجي” الذي طرحته عبر قناتها على “يوتيوب”.

وتنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.