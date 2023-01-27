مى سليم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بفيديو قصير لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت سليم الفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلاله بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان سوارية لامع باللون “اللبني”، كما اعتمدت على الألوان الترابية في المكياج الذي استخدمته، مع تصفيفة شعر متميزة زادت من جمالها وتألقها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع فيديو الفنانة مي سليم، كما تفاعل معها بعض أصدقائها من نجوم الوسط الفني، أبرزهم روبي، منة فضالي، ديانا حداد.