بدون خجل كما ولدتها امها .. المومس الفاضلة ربة منزل تفعل المحظور بوصلة رقص من داخل غرفه نومها وتتحدى أشهر راقصة سما المصري وفيفي عبده

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت ربه منزل المواقع ومحركات البحث في اتساعات الماضيه وذلك بعد مقامت بنشر فيديو جديد لها على حسابه على موقع انستغرام ويوتيوب وظهرت فيه وتقوم بواسطه رقص من داخل غرفه نومها.

وانتشرت كثيرا هذه الفيديوهات في السنوات الماضيه وذلك بعدما كثرت الربح من مواقع السوشيال ميديا ومن ابرز مثال على ذلك فيديوهات انوش التي صدرت بها مواقع محركات البحث.

ويبهر في هذا الفيديو المتداول بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي ربه منزل وهي تقوم بواسطه رقص من داخل غرفه نوميات اظهرت جمالها وشبهها الكثيرون بانها بسبب ما تفعله قد غلبت العديد من الراقصات التي يقومون باثاره الجدل صافيناز وغيرهم