الصاروخ وصل – رانيا يوسف نزلة رقص بلدي كلة دلع : كسحت صافيناز.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت رانيا يوسف، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة صيفية أنيقة من أمام البحر، حيث ارتدت فستانا أحمر اللون وشابوه أبيض، في لوك يناسب أجواء الشاطئ.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت طلتها إعجابهم وكانت أبرز التعليقات كالآتي: “قمر – شكلك حلو – لوك مميز”.

وروجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.