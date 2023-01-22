ممثله تركيه تعيد للاذهان فستان البطانة لرانيا يوسف باطلالاتها الجريئة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت الممثلة التركية سيرناي ساريكايا إلى الأذهان فستان “البطانة” الذي سبب أزمة للفنانة رانيا يوسف.

واحتفلت سيرناي ساريكايا أمس بعرض مسلسلها الجديد “شاهماران” على منصة Netflix.

سيرناي ساريكايا بإطلالة جريئة

وأطلت سيرناي ساريكايا بإطلالة جريئة، بفستان أسود من الشيفون الشفاف، وأسفله بطانة قصيرة، ذكرت الجمهور بإطلالة رانيا يوسف وأزمة “البطانة” الشهيرة.

سيرناي ساريكايا ومارت ديمير

سيرناي ساريكايا بفستان شفاف

وكان فستان رانيا يوسف الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 سبب لها أزمة كبيرة وصلت لتقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام بتهمة خدش الحياء، مما دفعها للاعتذار سريعا والتأكيد أنها لم تقصد ما حدث وأن بسبب زاوية التصوير ظهرت بطانة الفستان بهذا الشكل.

فستان رانيا يوسف الشهير

يذكر أن سيرناي ساريكايا عرفها الجمهور باسم “ميرا” من مسلسل “مد وجزر”.

على جانب آخر، تواصل سيرناي ساريكايا تصوير مسلسل “العائلة” مع الفنان التركي كيفانش تاتليتوج، والذي يعيده إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل، وهو مستوحى من المسلسل الأمريكي The Sopranos.