فيفى عبده… تصريحات مثيرة للجدل “انا مع الجواز العرفى” فى كتاب الشهرة.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة فيفي عبده، أسرارًا لأول مرة عن حياتها الشخصية خلال استضافتها في برنامج كتاب الشهرة، المذاع عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية.

وترصد “بوابة أخبار اليوم”، في السطور التالية أهم وأبرز تصريحات فيفي عبده كالتالي:

– أنا مع الجواز العرفي.

– شهادة الخبرة أهم بكتير من شهادة المدرسة لأنكم بتاخدوا نفس الصف والحصة لكن الحياة بتوقعك في مطبات كتير.

– أنا مبحبش المراية خالص ومسلماها لربنا وكل تجعيدة في وشي ليها ذكرى وبيقولوا إني احلويت أكتر.

– أمي تربيتها كانت قاسية جدًا وكانت تضربنا بالكرباج ولو واحدة غلطت تضربنا إحنا الـ5.

– أبويا كان رياضي وصحته كويسة.

– مرة لقيت أمي معلقة أختي في النجفة ولقيت وشها فيه دم وقولت لأمي ازاي عملتي كده وكانت هتموت.

– مقدرش أكون زوجة تانية أبدًا ولعبت دور في كيد النسا وشيبتها، والراجل مفيش حاجة تملى عنيه.

– مسجلتش المسرحيات بتاعتي كلها مكنش عندي وقت من الأفلام.

وتابعت فيفي عبده في حديثها: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل أخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، وسيتم عرضه في رمضان 2023»، قائلة: «انتظروا عملا مختلفا ومميزا.. قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك في بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، وكمال أبورية، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، وعزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.