بدون خجل .. الفنانة رانيا يوسف تتحدى سما المصري وصافيناز مفيش احلى من مؤخرتي

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 09 ديسمبر 2022 08:30 صباحاً - في سقطة جديدة من سقطاتها المدوية أدخلت الممثلة رانيا يوسف آية قرآنية كريمة في سياق حديث غير لائق تماما بأي شيء يمت للمقدسات بصلة، فردا على سؤال المذيع نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن لكن أنا مؤخرتي مميزة.



ولم تكتف الفنانة المثيرة للجدل بهذا التصريح الجرئ لكنها أكدت للمذيع نزار فارس أنها قبل أن تخرج إلى الناس رأت مؤخرتها في المرآة و”لقيتها حلوة” وتساءلت: لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة”أما بنعمة ربك فحدث”.



وقالت الفنانة: لما يبقى عندك بيت حلو أظهره، ولما يبقى عندك شغل حلو أظهره، فقال لها المذيع إن بعض الأشياء الحلةوة حينما “تتخبى” يكون أجمل، فردت عليه: من وجهة نظرك، أنما من وجهة نظري لما يبقى عندي حاجة حلوة أوريها للناس كلها، مش قصدي في الجسم لكن في كل حاجة، فقال لها المذيع: والمنتقدين: فردت : وأنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش، اللي مش عاجبه استايل رانيا ميتابعنيش، وأنا طول عمري تربية مدارس راهبات وبسافر بره وعندي أصحاب أجانب كتير.