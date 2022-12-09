السعودية رهف القنون تتعدى سما المصري وانجي خوري .. وتكتفي بتغطية جسدها العاري بقطعة قماش صغيرة

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 09 ديسمبر 2022 12:17صباحاً - شاركت الناشطة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون الجمهور صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة خارجة عن المألوف وجريئة للغاية، كما قامت بتغيير لون شعرها إلى الأحمر القاتم والجريء بطريقة لافتة للأنظار.

وكانت رهف القنون قد ظهرت فيها وهي تستعرض سيارتها الفارهة.

وبدت رهف القنون وهي تقف أمام جيب مرتفع السعر باللون الأبيض وهي ترتدي سروال باللون الأسود ضيق للغاية مع كروب توب بنقشة النمر وأكمام طويلة وفرو بآخرها ونسقت معها حذاء باللون الأسود والكعب العالي.