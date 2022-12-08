مادلين مطر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، جمهورها ومحبيها بإطلالة أنيقة وجذابة من خلال صور شاركت بها متابعيها على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.

وظهرت مادلين مطر وهي ترتدي فستان ستان قصير باللون الاخضر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها، وانهالت عليها التعليقات.

وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان “​خط أحمر​” على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية “خانونى” باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.