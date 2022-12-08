بشرى … تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف الأنظار وتبهر جمهورها بجمالها وأنوثتها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة بشري متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة بشري بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أزرق لامع، واستخدمت ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

وفي سياق آخر طرحت بشرى أغنية “369” من كلمات هيثم سليم، ألحان وتوزيع إسلام صبري.