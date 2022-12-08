دنيا بطمه… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الأنظار بصورة نشرتها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيها بإطلالة جريئة ووزن مختلف تماما عما كانت تظهر به الأيام الماضية.

وظهرت دنيا بطمة في إطلالتها معتمدة على اللون الأحمر وتصميم الفساتين القصيرة، ونسقت إطلالتها مع بوت طويل، إلا أن نحافتها كانت أكثر ما لفت الأنظار خاصة خصرها.

دنيا بطمة بخصر نحيف

يذكر أن دنيا بطمة كانت قد أثارت الجدل بظهورها بوجه أكثر نحافة وهو ما دفع البعض لاعتبار أن الفنانة المغربية خضعت للتجميل مجدداً كما لفتت الانتباه أيضاً بنحافتها بيعتبر البعض أنها تحولت إلى نسخة من الفاشنيستا الدكتورة خلود، خاصة بعد أن تطابق الجزء السفلي من الوجه مع الفاشنيستا الشهيرة والتي تتميز بالدقن المدبب.

