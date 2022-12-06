بسمة وهبة… تثير الجدل بإطلالة جريئة والجمهور يهاجمها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الإعلامية بسمة وهبة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب نشر مجموعة صور جرئية لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت بسمة وهبة مجموعة صور جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهرت بسمة في الصور مرتدية فستان قصير أصفر مفتوح من منطقة الصدر، مما جعل الجمهور يهاجمها في التعليقات.

تعليقات الجمهور على اطلالة بسمة وهبة

كتب أحد المتابعين قائلا:«يا الله ليه كده يابسمه ليه اللبس ده أنا عمري ما علقتلك علي أي صور أو لبس بس المرادي أنا زعلت أوي لما شوفتك».