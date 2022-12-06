هدى المفتى… تحتفل بعيد ميلادها بفستان جريء عارى يشعل مواقع التواصل .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة هدي المفتي بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهرت هدي المفتي بمفردها داخل منزلها، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأخضر، مع نظارة شمس باللون الأسود، وهي ممسكة بكعكة عيد ميلادها في يدها، وكتبت هدي المفتي تعليق على الصورة قالت فيه “عام واحد أكثر حكمة”.

نالت إطلالة هدى المفتي إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها، وأبدوا إعجابهم باللوك الغريب الذي ظهرت به احتفالا بميلادها.

الجدير بالذكر أن هدي المفتي تستعد لعرض فيلمها الجديد حظك اليوم المتوقع عرضه الفترة المقبلة.

ويشارك البطولة مع هدي المفتي كريم قاسم، طه الدسوقي ومحمد موله لفيلم من إخراج أسامة عرابي وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

يذكرأن شاركت الفنانة هدي المفتي في فيلم بحبك الذي عرض في السينمات في عيد الأضحي، وكان العمل من بطولة تامر حسني ,هنا الزاهد ,حمدي المرغني,مدحت تيخا والفيلم من إخراج وتأليف و موسيقى تصويرية للفنان تامر حسني.