مى عمر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مي عمر صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصور بإطلالة سوداء أنيقة، وعلقت: “كلما عملت بجد من أجل شئ ما، كلما انتابك شعور عظيم عند تحقيقه”.

وعلقت الفنانة ريم سامي على الصور قائلة: “ملكة”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “أيقونة الأزياء، إيه دا قمر يا حبيبتي، بحبك، أيقونة الجمال والأناقة، قمراية، أحلى فنانة في العالم، حياتي، أحلى الحلوين، يا حلو يا جميل، تجنني”.

ويعُرض للفنانة مي عمر حاليًا في دور السينما فيلم “تحت تهديد السلاح”، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

“تحت تهديد السلاح” بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.