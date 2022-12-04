درة … بإطلالة ساحرة من أمام الاهرامات فى حفل ديور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، خلال حضورها عرض الأزياء الفرنسي “Dior”، أمس في منطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت درة في إحدى الصور رفقة كل من الفنان عمرو يوسف، الفنان أحمد حلمي، الفنان ظافر العابدين.

وحضر عرض أزياء دار Dior للرجال شتاء 2023 الذي يقام لأول مرة في مصر في منطقة الأهرامات بالجيزة، عدد كبير من النجوم العالميين.

ومن بين الحاضرين المطرب الكوري سيهون وروبرت باتنسون وصديقته سوكي واترهاوس ونعومي كامبل ومينا مسعود وأونوو تشا وعمرو يوسف ومحمد حماقي ومروان بابلو.