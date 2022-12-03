شاهد .. فيديو المشهورة السعودية هند القحطاني بإيحاءاته الجنسيه المثيره يثير غضب السعوديين

فنون - كتب سعد محمود في السبت 03 ديسمبر 2022 06:26 مساءً - هاجم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية هند القحطاني لنشرها مقطع فيديو استخدمت فيه إيحاءات مثيرة وخادشة للحياء للرد على من سخر منها بعد حصولها على المركز الرابع بترتيب “سناب شات” بعد أن تم إصدار تحديثًا جديدًا للكشف عن نسب المتابعين من خلال حساباتهم الشخصية.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو من خلال تطبيق سناب قالت فيه: “دغوني أنفخ ..أيون أيون.. يا أرض انهدى ما عليكي قدي..الموضوع اللي اشتد اللغط فيه وعرفت من تويتر إن شركة سناب شات مشكورين وضحوا عدد المشتركين للحسابات”.

وأضافت: “في ناس عاملين قائمة يتوضح إن أنا بالمركز الرابع.. والله أنا بطلة وقوية وفخورة بنفسي صار لي سنتين بس بالسوشال ميديا وبقيت رقم 4 بالشرق الاوسط.. ورقم واحد تاثير.. أنا أكثر واحدة جمهورها تأثير أنا جمهوري سعودي فئة VIP”.

وأوضحت الفاشينيستا السعودية هند القحطاني: “فخورة بحالي.. كام أنتي عظيمة يا هنود.. أنا أشهر واحدة بالسعودية والأولى تأثيرا أتحدى أي مشهور أو مشهوره يكون عندهم جمهور كلاس مثل جمهوري ..انا جمهورى مؤثر كلهم سعوديين لكن باقي المشاهير جمهورهم كله من الوطن العربي متنوع لكن أنا منفردة”.

كما وتفاعل الجمهور معها بصورة كبيرة، وانهالت عليها التعليقات: “شو هاد التصرفات الوقحة عيب عليكي”.”والله هاد الحركات ما تنعمل إلا بغرف النوم الله يخيبك”.”كثير بقيتي وقحة وكل تصرفات خادشة للحياء”.”انتي بقيتي في المركز الرابع مو عاد تقولي رقم واحد خلصت بقى”.

وقد جاءت في المرتبة الأولى الدكتورة خلود بوالي 9 ملايين. بينما الثانیة كانت الموديل روز حوالي 8 ملايين. والمرتبة الثالثة أسامة الدغيري بنحو 7 ملايين. لتأتي بعد ذلك في المرتبة الرابعة هند القحطاني حوالي 5 ملايين و900 ألف.